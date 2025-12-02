انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم (الثلاثاء) مدير الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة سابقًا الدكتور محمد بن علي العقلا، وأحد أبرز الأكاديميين الذين أسهموا في خدمة التعليم العالي والدراسات الشرعية في المملكة.



وقدّم الفقيد إسهاماتٍ بارزة في تطوير الجامعة الإسلامية وإنجاز العديد من المشروعات العلمية والإدارية، وكان مثالًا في القيادة الأكاديمية والعمل المؤسسي.



وتقام الصلاة على الفقيد بعد صلاة عصر اليوم (الثلاثاء) في المسجد الحرام بمكة المكرمة، فيما يستقبل ذووه التعازي والمواساة في منزل الأسرة بحي العوالي بمكة المكرمة.



سائلين الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.