أمير الجوف يستقبل مدير المرور المعيَّن حديثاً

استقبل أمير الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، في مكتبه اليوم (الثلاثاء)، مدير شرطة المنطقة اللواء فهد بن محمد الذويبي، يرافقه مدير مرور منطقة الجوف السابق العميد سمير بن محمد الغبّان، ومدير المرور المعيَّن حديثاً العقيد نايف بن حسن الحريص.



وفي مستهل اللقاء، قدّم أمير الجوف شكره وتقديره للعميد الغبّان على ما قدّمه من جهودٍ خلال فترة عمله السابقة، متمنياً له دوام التوفيق والسداد.



من جانبه، عبّر العقيد الحريص عن شكره وتقديره لأمير المنطقة على دعمه وتوجيهاته السديدة، سائلاً الله العون والتوفيق لخدمة الدين ثم الملك والوطن.