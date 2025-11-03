أمير الشرقية يُكرِّم 100 طالب وطالبة حاصلين على جائزة البر للتفوق العلمي 2025

رعى أمير الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بمقر الإمارة اليوم (الإثنين) بحضور نائبه الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز، حفل تكريم (100) طالب وطالبة ممن حصلوا على جائزة البر للتفوق العلمي، تقديرًا لتميزهم وإنجازاتهم الدراسية.



وأشاد أمير المنطقة الشرقية بالدعم السخي الذي توليه القيادة لقطاع التعليم، وحرصها على بناء جيل واعٍ ومتمكن يسهم في خدمة وطنه ويواكب متطلبات التنمية، مؤكدًا أن التعليم يمثل الركيزة الأساسية لصناعة مستقبل مزدهر، وأن التفوق العلمي يعكس ثمرة الجد والمثابرة والطموح، ويجسد نموذجًا يُحتذى به في الإصرار والسعي نحو التميز.