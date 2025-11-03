الأمير فيصل بن نواف خلال استقباله الذويبي والحويقل.
استقبل أمير الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، في مكتبه اليوم (الإثنين)، مدير شرطة المنطقة اللواء فهد بن محمد الذويبي، يرافقه العقيد سلطان بن قعدان الحويقل، بمناسبة تعيينه قائداً لقوة أمن الطرق بالمنطقة.


وتمنّى أمير الجوف للعقيد الحويقل التوفيق في مهمات عمله الجديدة، مؤكداً أهمية مواصلة الجهود وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات ذات العلاقة بما يسهم في تعزيز منظومة الأمن والسلامة بالمنطقة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة.


من جانبه، أعرب العقيد الحويقل عن شكره وتقديره لأمير المنطقة على ما يلقاه القطاع الأمني من دعم واهتمام، سائلاً الله العون والتوفيق لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

