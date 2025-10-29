قدّم أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز يرافقه نائبه الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي واجب العزاء والمواساة لعضو مجلس الشورى الدكتور حسن بن حجاب الحازمي في وفاة نجله –رحمه الله–، وذلك خلال زيارتهما لمنزله بمحافظة ضمد.

وأعرب أمير منطقة جازان ونائبه عن خالص تعازيهما ومواساتهما، سائلين الله –عز وجل– أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

من جانبه، أعرب الدكتور الحازمي وأفراد أسرته عن بالغ شكرهم وتقديرهم لأمير المنطقة ونائبه على مشاعرهما النبيلة ومواساتهما لهم، سائلين الله أن يجزيهما خير الجزاء وأن يجعل ما قاما به في موازين أعمالهما.