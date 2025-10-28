رحيل الإعلامي اللبناني بسام برّاك بعد مسيرة حافلة

فقد الوسط الإعلامي اللبناني واحداً من أبرز وجوهه برحيل الإعلامي بسام برّاك عن عمر ناهز 53 عاماً، بعد معاناة طويلة مع المرض، تاركاً خلفه إرثاً مهنياً وثقافياً غنياً امتد لسنوات من العطاء في مجال الإعلام والتعليم.

عُرف برّاك بصوته الرصين وأسلوبه المتقن في تقديم البرامج، وبشغفه بالحفاظ على اللغة العربية وتعزيز مكانتها في الإعلام المعاصر، حتى لُقّب بـ«سفير اللغة العربية» بعد فوزه في مسابقات عدة تعنى بالإملاء والتعبير السليم.

بدأ برّاك مسيرته من إذاعة صوت لبنان قبل أن يتنقل بين مؤسسات إعلامية بارزة منها قناة «إل بي سي» الفضائية، حيث تألق مذيعاً ومقدماً لبرامج سياسية وثقافية استضاف خلالها عدداً من الشخصيات اللبنانية البارزة. كما عُرف بدوره الأكاديمي والتعليمي في تدريب الإعلاميين الشباب على مهارات الإلقاء وفن التعامل مع الكاميرا، في مؤسسات جامعية مرموقة.

لم يقتصر حضوره على الشاشة فحسب، بل كان أيضاً مؤلفاً وكاتباً مهتماً بتوثيق التجربة الإعلامية، وصدرت له مؤلفات أبرزها كتاب «توالي الحبر» عام 2018 الذي يُجسّد رؤيته للغة العربية بوصفها وعاءً للهوية والثقافة.

بسام برّاك سيبقى في ذاكرة الإعلام اللبناني نموذجاً للالتزام، والإتقان، وحب اللغة التي كرّس حياته لخدمتها.