أمير القصيم يُكرّم مواطناً لتعامله مع مركبة مشتعلة بمركز القوارة

كرّم أمير القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمس (الخميس)، في مكتبه بمدينة بريدة، المواطن مشعل الحربي، تقديرًا لموقفه البطولي في التعامل مع مركبة اشتعلت بها النيران بمركز القوارة، مما أسهم بفضل الله في تفادي المخاطر الكبيرة وحماية الأرواح والممتلكات.



وأشاد الأمير فيصل بن مشعل بمثل هذه المواقف التي تجسد روح التضامن والتكاتف التي تُميز المجتمع السعودي.



وقال: نفخر ونعتز بأبناء الوطن الأوفياء الذين يضربون أروع الأمثلة في الشجاعة والإقدام، ويُظهرون حرصهم على سلامة الآخرين، ويؤكدون أن المواطن هو رجل الأمن الأول في حماية مجتمعه ووطنه.