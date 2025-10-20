نيابة عن الرئيس التنفيذي لتجمع عسير الصحي، افتتح نائب الرئيس التنفيذي للخدمات الصحية الدكتور وليد السنافي، مساء اليوم (الإثنين)، معرض حملة أكتوبر للتوعية بسرطان الثدي، وذلك في أحد المجمعات التجارية بمدينة أبها، بحضور عدد من قيادات التجمع والمستشفيات والقطاعات الصحية بالمنطقة، وعدد من الممارسين الصحيين والجمعيات الخاصة.

ويهدف المعرض إلى تعزيز الوعي الصحي بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وتوضيح سبل الوقاية والعلاج من خلال الأركان التوعوية والتثقيفية التي يشارك فيها عدد من المستشفيات والقطاعات الصحية بالمنطقة، منها: مستشفى عسير المركزي، ومستشفى إرادة والصحة النفسية، ومستشفى أبها للولادة والأطفال، ومستشفى خميس مشيط العام، ومستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال، وقطاع أبها الصحي، وقطاع خميس مشيط الصحي، ومستشفى أحد رفيدة، وقطاع أحد رفيدة الصحي.

وتضمّن المعرض أركاناً تفاعلية للتعريف بمراحل الفحص الذاتي والفحوص الإشعاعية، إضافة إلى استشارات طبية فورية وتوزيع مطويات وهدايا رمزية تحمل رسائل توعوية للزائرات والمستفيدات، وسط إقبال كثيف من السيدات المستهدفات بالحملة.

وأوضح الدكتور وليد السنافي أن هذه الفعالية تأتي ضمن جهود تجمع عسير الصحي في تفعيل برامج التوعية والوقاية، تحقيقاً لأهداف برنامج التحول الصحي، مشيراً إلى أن التجمع يولي اهتماماً كبيراً بصحة المرأة ورفع مستوى الوعي المجتمعي بمختلف شرائح المجتمع.

وفي ختام الافتتاح، قدّم السنافي شكره وتقديره لجميع المشاركين من المستشفيات والقطاعات الصحية، مثمناً جهودهم في إنجاح الحملة وتحقيق أهدافها التوعوية.