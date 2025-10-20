نائب أمير الرياض يستقبل سفيران الهزري المتنازل عن قاتل ابنه
استقبل نائب أمير الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، اليوم (الإثنين)، سفيران بن سعيد الهزري المتنازل عن قاتل ابنه لوجه الله.
وأشاد سموه بموقفه وامتثاله للتعاليم الإسلامية التي تدعو للعفو والصفح عند المقدرة، والوقوف عند توجيهات القيادة التي تحث على التعاضد والتسامح وعدم الفرقة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يجعل هذا العمل في ميزان العافي والساعي بالعفو.
