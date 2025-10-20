كرّم أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز المواطن أحمد بن خلف الدهمشي، من منسوبي وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة، لقاء مبادرته الإنسانية في التبرّع بالدم التي تجاوزت (131) مرة على مدى (37) عاماً.وأعرب عن تقديره لهذه المبادرة التي تُجسّد القيم النبيلة في أبناء الوطن، وتبرز روح العطاء والتكافل الإنساني الراسخة في المجتمع السعودي، مؤكداً أن استمرار مثل هذه الممارسات التطوعية يسهم في دعم المنظومة الصحية وإنقاذ الأرواح.وأشار الأمير فيصل بن خالد بن سلطان إلى أن هذه النماذج المشرّفة تأتي منسجمةً مع ما توليه القيادة من عنايةٍ بنشر ثقافة التطوع وتعزيز مبادرات العمل الإنساني، لافتاً إلى أن الحملة الوطنية للتبرع بالدم التي أطلقها ولي العهد تُحفّز المجتمع على الإسهام المنظّم والمستدام في هذا المجال.ودعا المواطنين والمقيمين في المنطقة إلى المشاركة في حملات التبرّع بالدم، والتفاعل مع المبادرات الإنسانية التي تُرسِّخ قيم التضامن والمسؤولية الاجتماعية وتُعلي من شأن البذل والعطاء.في ختام اللقاء، سلّم أمير منطقة الحدود الشمالية المواطن المكرَّم شهادة شكرٍ وتقدير نظير عطائه الإنساني الممتدّ ومبادرته النبيلة في خدمة المجتمع.