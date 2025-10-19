تابعوا عكاظ على
احتفل عبدالله محمد عبده يماني بعقد قران نجله المحامي الحسين على الآنسة نور بنت مروان باجنيد، في إحدى قاعات الاحتفالات الكبرى بجدة. وشرّف الحفل الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد، وعدد من المسؤولين والأعيان، ولفيف من الأهل والأصدقاء الذين قدموا التهاني والتبريكات للعروسين، داعين الله لهما بالتوفيق والسعادة في حياتهما القادمة.
«عكاظ» تتقدم بخالص التهاني والتبريكات لأسرتَي يماني وباجنيد.
