شرف محافظ جدة الأمير سعود بن جلوي،والأمير الدكتور فيصل بن محمد، والأمير عبدالعزيز بن فيصل، والأمير تركي بن فيصل، وعدد من المسؤولين ولفيف من الأهل والأصدقاء، حفل زواج سعد بن سعدون بن مسحل العتيبي، وزياد وبدر ابني سعد بن مسحل العتيبي، في إحدى قاعات الاحتفالات بجدة.وعبر العرسان عن سعادتهم بهذه الليلة التي ستكون خالدة في ذاكرتهم، سائلين الله التوفيق والسعادة في حياتهم القادمة.