انتقل إلى رحمة الله تعالى عبيد غانم الرشيدي، وصلي عليه بعد صلاة الفجر في المسجد النبوي الشريف، أمس الأول (الخميس)، ودفن في مقبرة البقيع بالمدينة المنورة.وعُرف عن الفقيد أياديه البيضاء، وحرصه على فعل الخير، ومساهمته في دعم أعمال البر والإحسان، كما كان مثالاً للخلق الرفيع والعلاقات الإنسانية الطيبة على مدى أكثر من ستين عامًا.والفقيد والد بدر، بندر، عمر، عبدالرحمن، عبدالله، خالد، فيصل، تركي، عيسى.ويُتقبل العزاء في منزل الفقيد بقرية العرادية في حائل.