اطمأنَّ أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز على صحة رئيس محكمة الاستئناف الإدارية بالمنطقة فضيلة الشيخ متعب عايد العنزي، إثر إجرائه عملية جراحية.جاء ذلك خلال اتصال هاتفي عبّر فيه عن خالص تمنياته للعنزي بدوام الصحة والعافية، سائلاً الله أن يمنَّ عليه بالشفاء العاجل.من جانبه، أعرب الشيخ متعب عن شكره لأمير منطقة الجوف على اتصاله واطمئنانه، مؤكداً أن هذا ليس بمستغربٍ عليه لما عُرف عنه من اهتمام ومتابعة لأبناء المنطقة، سائلاً الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، وأن يحفظه من كل مكروه.