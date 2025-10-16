أمير جازان يطمئن على صحة الشيخ العامري
زار أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز اليوم ( الخميس)، رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة سابقاً الشيخ علي بن شيبان العامري في منزله بجازان، للاطمئنان على صحته إثر العارض الصحي الذي تعرض له أخيرا.
وقدم الشيخ العامري شكره وامتنانه لأمير جازان على زيارته واطمئنانه المستمر طيلة فترة وجوده في المستشفى وحتى عقب خروجه للمنزل بحمد الله، مؤكدًا أن ذلك هو منهج القيادة في التواصل والاهتمام بالمواطنين، وتفقد أحوالهم.
