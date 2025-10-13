كرم محافظ رابغ خالد محمد الغانمي عدداً من المعلمين والمعلمات بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، تقديراً لجهودهم الكبيرة في بناء الأجيال، بحضور عدد من منسوبي وزارة التعليم ومديري الإدارات والجهات الحكومية بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية.وتضمن الحفل برامج احتفالية متنوعة وكلمات شكر وتقدير، وتكريم المتميزين في العمل، عرفاناً وتقديراً على جهودهم الكبيرة وأدوارهم النبيلة في تربية وتعليم الناشئة والأجيال. كما اشتمل الحفل على عروض ترفيهية وأجواء فنية مبتكرة أضفت البهجة والسرور والامتنان.وتم خلال الحفل تقديم الهدايا التذكارية لعدد من المعلمين والمعلمات، والحث على إلى استمرار مثل هذه الفعاليات التي تعكس روح التعاون بين القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية في المملكة.