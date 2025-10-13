قدّم نائب أمير مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، تعازيه ومواساته لأسرة الدكتور عبدالله نصيف (رحمه الله).وسأل الأمير سعود بن مشعل، الله تعالى أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.وكان في استقباله لدى وصوله مقر العزاء أبناء وأحفاد الفقيد، وفي مقدمتهم الدكتور عمر عبدالله نصيف، والدكتور محمد عبدالله نصيف، ومحمود نصيف.