استقبلت أسرة نصيف التعازي والمواساة من المسؤولين والأهل والأصدقاء في وفاة فقيدهم نائب رئيس مجلس الشورى السابق عضو مؤسسة عكاظ للصحافة والنشر الدكتور عبدالله بن عمر نصيف، الذي وافته المنية صباح اليوم (الأحد)، وصلي عليه في مسجد الجفالي، ودفن في مقبرة الأسد بجدة.والفقيد زوج هند بنت عبدالوهاب باناجة، ووالد الدكتور عمر، ومحمد، وعائشة، وخديجة، ومحمود نصيف.يذكر أن غداً (الإثنين) ثاني أيام العزاء في منزل الأسرة الكائن بحي الشاطئ بجدة.