تابعوا عكاظ على
Google News Account
استقبلت أسرة نصيف التعازي والمواساة من المسؤولين والأهل والأصدقاء في وفاة فقيدهم نائب رئيس مجلس الشورى السابق عضو مؤسسة عكاظ للصحافة والنشر الدكتور عبدالله بن عمر نصيف، الذي وافته المنية صباح اليوم (الأحد)، وصلي عليه في مسجد الجفالي، ودفن في مقبرة الأسد بجدة.

والفقيد زوج هند بنت عبدالوهاب باناجة، ووالد الدكتور عمر، ومحمد، وعائشة، وخديجة، ومحمود نصيف.

يذكر أن غداً (الإثنين) ثاني أيام العزاء في منزل الأسرة الكائن بحي الشاطئ بجدة.
أخبار ذات صلة
 
لأول مرة شرق أوسطياً.. «تخصصي الملك خالد» يعيد النظر إلى مريضة
لأول مرة شرق أوسطياً.. «تخصصي الملك خالد» يعيد النظر إلى مريضة
عبد العزيز يحتفل بليلة العمر
عبد العزيز يحتفل بليلة العمر