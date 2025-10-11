انتقل إلى رحمة الله تعالى أمس (الجمعة) عيسى سعيد، وصلي عليه فجر اليوم (السبت)، بجامع بن يماني في حي الورود بجدة، ودفن في مقبرة بني مالك. والفقيد والد الإعلامي الرياضي علاء، وعماد سعيد.ويتقبل العزاء في منزل الأسرة الكائن بحي المروة بجوار حديقة الهدى في جدة.«عكاظ» التي آلمها النبأ تتقدم بخالص التعازي والمواساة لذوي الفقيد، سائلة الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته إنا لله وإنا إليه راجعون.