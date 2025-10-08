«عكاظ» التي آلمها النبأ تتقدم بخالص التعازي والمواساة لذوي الفقيد، سائلة الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.. إنّا لله وإنّا إليه راجعون.

انتقل إلى رحمة الله تعالى، مدير مكتب صحيفة المدينة بالطائف ومدير إدارة الطوارئ والأزمات بصحة الطائف سابقاً الزميل الإعلامي سعيد بن عبدالله الزهراني. وسيُصلى عليه اليوم (الأربعاء)، عقب صلاة العصر في جامع العباس بالطائف.والفقيد شقيق كل شرف بن عبدالله الزهراني، وصالح الزهراني مستشار مدير تعليم الرياض، ومحمد الزهراني مدير شركة الاتصالات بدوس سابقًا، والزميل الإعلامي جمعان الكناني.