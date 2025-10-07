أصدرت وكالة الوزارة لخدمة المستفيدين وشؤون الفروع بوزارة البيئة والمياه والزراعة قراراً بتكليف فهد بن سعيد الزهراني مديراً للمكتب التنفيذي بالوكالة.
ويُعد فهد من الكفاءات الوطنية المميزة، ويمتلك خبرة واسعة في العمل الإداري والتنفيذي، وشارك في عددٍ من المبادرات والمشروعات التطويرية، التي تهدف إلى رفع جودة الأداء وتحقيق التميز المؤسسي.
