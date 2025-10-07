الشويلعي يتبرع بكليته لابنه

ضرب الشاب محمد بن حجي عبدالله الشويلعي (28 عاما) مثلا في التضحية والإيثار، حين تبرع لابنه سعد الذي يبلغ من العمر 3 سنوات بكليته، لإنقاذ حياته، طالبا الأجر والمثوبة من الله.وقال الشويلعي: «لم أحتمل رؤية ابني سعد هو يصارع الآلام منذ سنتين، بعد تعرضه لفشل كلوي، وأصبح يتردد على المراكز المتخصصة للبحث عن العلا ج، فقررت أن أسهم في تخليصه من آلامه، وعزمت على التبرع له بالكلية».وثمن الجهود التي بذلها الطاقم الطبي والتمريضي في مستشفى الملك فيصل التخصصي.