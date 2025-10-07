تلقى خالد بن هزاع بن زيد الشريف برقية شكر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز؛ وذلك تقديرا لما رفعه من تهنئة بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لتوليه مقاليد الحكم.

وجاء في البرقية: «نشكركم على تهنئتكم بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لتولينا مقاليد الحكم، سائلين الله العلي القدير أن يوفقنا جميعا إلى ما فيه خير البلاد والعباد، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والاستقرار إنه سميع مجيب».

وكان خالد بن هزاع الشريف رفع برقية تهنئة لخادم الحرمين الشريفين بالذكرى الميمونة، معددا الإنجازات الكبيرة غير المسبوقة التي شهدتها المملكة العربية السعودية في مختلف المجالات في ظل رؤية المملكة 2030.