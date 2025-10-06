‏كرّم محافظ أحد المسارحة فيصل بن ناصر بن لبدة المشاركين والمساهمين في حفل وفعاليات اليوم الوطني الـ95، من الإدارات الحكومية والأهلية، والجمعيات الخيرية، والجهات الإعلامية والإعلاميين، والمتطوعين الذين أسهموا في إنجاح الاحتفال، خلال الحفل التكريمي الذي نظمته بلدية المحافظة في المركز الحضاري، وذلك بحضور رئيس البلدية المهندس أحمد حكمي.

وشهد الحفل حضور عددٍ من مسؤولي الجهات الحكومية والأهلية والمشاركين في فعاليات اليوم الوطني، وجرى تسليم الدروع وشهادات التقدير للمكرَّمين تقديراً لجهودهم ومساهماتهم في إنجاح المناسبة الوطنية.