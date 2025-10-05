قدّم أمير الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير متعب بن مشعل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز، تعازيهما إلى حماد بن سعود النصير، في وفاة زوجته (رحمها الله).جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه أمير الجوف بحماد بن سعود النصير، عبّر فيه عن صادق مواساته، داعيا الله أن يتغمّد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جنّاته، وأن يُلهم ذويها الصبر والسلوان.