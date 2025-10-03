تابعوا عكاظ على
المدير العام الزميل عبد الله الحسون مقدماً واجب العزاء. (تصوير: عبد السلام السلمي)
ذوو الفقيد في مجلس العزاء أمس.
مروان الرابغي متلقياً التعازي في والده.
استقبلت أسرة الرابغي التعازي والمواساة من المسؤولين والإعلاميين ولفيف من الأهل والأصدقاء في وفاة عضو مؤسسة عكاظ الكاتب الصحفي الرياضي السابق علي محمد الرابغي، الذي وافته المنية أمس (الخميس)، وصلي عليه بجامع القريقري، وووري جثمانه الثرى بمقبرة الصالحية بجدة.

والفقيد شقيق كل من: الدكتور عبدالعزيز، وعبداللطيف، وعبدالرحمن، وعبدالله، ووالد مروان الرابغي.

يذكر أن اليوم (الجمعة) ثاني أيام العزاء بمنزل الفقيد بحي الفيصلية في جدة.
