انتقل إلى رحمة الله تعالى أحد علماء المدينة الشيخ بشير أحمد صديق، عن عمر يناهز تسعين عاما، وصلي عليه مغرب أمس (الأربعاء) بالمسجد النبوي، ودفن في مقابر بقيع الغردق بالمدينة المنورة .والفقيد أستاذ القرآن الكريم والقراءات بالمسجد النبوي قضى أكثر من ستين عاماً يقرئ الطلاب، وقرأ عليه خلالها عدد لا يحصى من الطلاب، ومن أبرز تلاميذه الشيخ محمد أيوب، والشيخ علي جابر، والشيخ محمد الشنقيطي، والشيخ البدير، والشيخ عبدالمحسن القاسم.