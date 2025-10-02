تابعوا عكاظ على
Google News Account
الأمير مقرن بن عبدالعزيز والأمير نواف بن عبدالعزيز بن تركي يستقبلان المعزين. (تصوير :مديني عسيري)
الأمير مقرن بن عبدالعزيز والأمير نواف بن عبدالعزيز بن تركي يستقبلان المعزين. (تصوير :مديني عسيري)
أمراء وأعيان يعزون في وفاة عبطا بنت عبدالعزيز
أمراء وأعيان يعزون في وفاة عبطا بنت عبدالعزيز
تابعوا عكاظ على
Google News Account
استقبل الأمير مقرن بن عبدالعزيز، وأبناء الفقيدة؛ الأمير نواف بن عبدالعزيز بن تركي، والأمير تركي بن عبدالعزيز بن تركي، والأمير سلطان بن عبدالعزيز بن تركي، التعازي والمواساة في وفاة الأميرة عبطا بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود (رحمها الله).

كما توافد عدد من الأمراء والوزراء والمسؤولين والأعيان والمواطنين، لقصر الأميرة عبطا بحي الشاطئ1، بجوار مسجد الأمير سلطان بن عبدالعزيز في جدة. مقدمين تعازيهم ومواساتهم لأسرة الفقيدة، سائلين الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته.
أخبار ذات صلة
 
بو حليقة عضواً في مجلس أمناء مركز الملك عبدالعزيز الحضاري
بو حليقة عضواً في مجلس أمناء مركز الملك عبدالعزيز الحضاري
جامعة المؤسس تحتفل بالترجمة بـ«4» لغات
جامعة المؤسس تحتفل بالترجمة بـ«4» لغات