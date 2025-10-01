احتفل قسم اللغات الحديثة وآدابها في جامعة الملك عبدالعزيز باليوم الدولي للترجمة، من خلال فعاليات نوعية.

و أشرفت على الفعاليات الدكتورة عبير الفيفي، والدكتورة سلوى الميمان، و الدكتورة أمل شعيب، و تمت إقامة معرض الحرف اليدوية السعودية تزامناً وتفاعلاً مع تخصيص وزارة الثقافة عام 2025 عاماً للحِرَف اليدوية، و أطلق المنظمون على المعرض اسم «الحرف اليدوية السعودية: أصالة تُروى عبر اللغات»و تم تقديمه بأربع لغات: العربية، الإنجليزية، الفرنسية، والصينية، ليشكل لوحة ثقافية متكاملة تعكس أصالة الحرف اليدوية السعودية وتمنحها أفقاً عالمياً في قالب يجمع بين الأصالة والتنوع.