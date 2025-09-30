سفيرة المملكة لدى كندا تشهد احتفالية الملحقية الثقافية السعودية بمناسبة اليوم الوطني الـ 95

شهدت سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى كندا آمال بنت يحيى المعلمي، احتفال الملحقية الثقافية السعودية في كندا بمناسبة اليوم الوطني الـ95 للمملكة، بمشاركة البعثة الدبلوماسية السعودية والطلبة المبتعثين وعوائلهم، إلى جانب عدد من المؤسسات التعليمية الكندية من جامعات وكليات ومعاهد.وتضمن الحفل عرضًا مرئيًا لمشاريع المملكة المستقبلية ضمن رؤية المملكة 2030، وعروضًا شعبية فلكلورية بمشاركة الطلبة ومرافقيهم، ومعارض فنية وتراثية.