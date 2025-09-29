تابعوا عكاظ على
مقرن بن عبدالعزيز ونائب أمير مكة يؤديان الصلاة على عبطا بنت عبدالعزيز
مقرن بن عبدالعزيز ونائب أمير مكة يؤديان الصلاة على عبطا بنت عبدالعزيز
أدى الأمير مقرن بن عبدالعزيز ونائب أمير منطقة مكة المكرمة سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، بعد صلاة مغرب اليوم (الإثنين) في المسجد الحرام، صلاة الميت على الأميرة عبطا بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن (رحمها الله).

كما حضر الصلاة الأمير تركي بن فيصل بن عبدالعزيز، وأمير منطقة المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، وأبناء الفقيدة الأمير نواف بن عبدالعزيز بن تركي، والأمير تركي بن عبدالعزيز بن تركي، والأمير سلطان بن عبدالعزيز بن تركي، والأمير سلطان بن ممدوح بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن ممدوح بن عبدالعزيز، والأمير مقرن بن ممدوح بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن ثامر بن عبدالعزيز، والأمير عبدالله بن سعد بن عبدالعزيز، وعدد من الأمراء.
