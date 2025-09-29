تلقى المستشار في وزارة الخارجية طلعت بكر التعازي في وفاة والدته التي وافتها المنيّة أمس وصلّي عليها فجر اليوم (الإثنين)، وقد ووري جثمانها بمقبرة الفيصلية بجدة.«عكاظ» التي آلمها النبأ تتقدّم بخالص التعازي والمواساة لذوي الفقيدة، سائلة الله أن يتغمّدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون.