أنقذ شقيقه بكلية.. فمُنِح وسام الملك عبدالعزيز

ضرب خالد بن يحيى صديق عطيف، أروع الأمثلة في الإيثار والتضحية، حين تبرع بكليته ليُنهي معاناة شقيقه إبراهيم مع مرض الفشل الكلوي، امتثالا لقوله تعالى {وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا}. في موقف إنساني نبيل يعبر عن معنى الوفاء والأخوة الصادقة.

صاحب هذه البادرة التي مثلت أنموذجاً إنسانياً في الوفاء والإخلاص، قرر التبرع بإحدى كليتيه لشقيقه، لينهي معاناته التي استمرت مع الغسيل الكلوي شبه اليومي، بعد عمل الفحوصات الطبية وتطابقها.

وقد مُنحَ وسام الملك عبدالعزيز تقديراً لهذا الموقف الإنساني والأخوي النبيل.