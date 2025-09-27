دشّنت الكلية التقنية بمحافظة جدة مبادرة «تقني أخضر» البيئية. وأوضح عميد الكلية التقنية بجدة المهندس عبدالرؤوف بن سعيد حبيب الله بأن هذه المبادرة تتمثل في تأهيل وتمكين متدربي الكلية التقنية بمختلف تخصصاتها من المساهمة في خدمة البيئة والمجتمع وذلك من خلال مشاريع تطوعية عملية تدمج بين التقنية والوعي البيئي وتسهم في جودة الحياة. وقد تم إشراك (300) متدرب من الكلية في أنشطة مهنية متخصصة وبيئية تطوعية ترفع من مستوى الوعي البيئي لدى متدربي الكلية البالغ عددهم ما يقارب 10 آلاف متدرب بشكل عام.

وأضاف المهندس حبيب الله بأن هذه المبادرة تأتي انطلاقاً من دور الجمعية والكلية الرائد في تمكين المجتمع وتعزيز قيم التطوع وتمكين المتدربين من أداء دور فاعل في خدمة بيئتهم ومجتمعهم، كما تساهم في غرس قيم العطاء والانتماء لديهم. وتأتي المبادرة التي تواكب اليوم الوطني السعودي الخامس والتسعين، استجابة لتوجهات المملكة نحو الاستدامة البيئية ضمن رؤية 2030، حيث يتم الدمج بين المهارات التقنية للمتدربين وبين الوعي البيئي لتقديم حلول عملية ومشاريع تطوعية تحقق أثراً ملموساً في المساجد والمدارس والمجتمع المحيط.