غيب الموت مراسل «عكاظ» في محافظة العيص، مدير القطاع الصحي بالمحافظة الزميل عمر سعد حماد المسيك، صباح اليوم (الجمعة)، بعد معاناة مع المرض، وسيصلى عليه فجر غد (السبت)، بالمسجد النبوي. وسيوارى جثمانه الثرى في مقابر بقيع الغرقد بالمدينة المنورة.الفقيد عمل مراسلاً للصحيفة بمحافظة العيص وقدم العديد من الأعمال الصحفية التي تخدم المحافظة والقرى التابعة لها، كما شارك في تغطية «عكاظ» لأحداث زلزال العيص التي شهدتها المحافظة في عام 2009. وقدم مواد صحفية تبرز الأحداث والجهود والخدمات التي قدمتها مختلف قطاعات الدولة.«عكاظ» تتقدم بخالص التعازي والمواساة لأسرة الزميل، سائلة الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.