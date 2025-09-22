تابعوا عكاظ على
ذوو الفقيد يتلقون التعازي. (تصوير : عبدالسلام السلمي)
أسرتا العطاس وبن لادن تستقبلان المواسين في فقيدهما
استقبلت أسرتا العطاس وبن لادن التعازي والمواساة من الأهل والأصدقاء، في وفاة فقيدهم عبدالله عمر العطاس، الذي وافته المنية (الجمعة) الماضية، وصلي عليه بالمسجد النبوي الشريف، ودفن في مقابر بقيع الغرقد.

والفقيد زوج شقيقة المهندس بكر بن لادن وإخوانه، ووالد كل من

صالح، ومحمد، وسالم، وعمر، وأحمد العطاس.

يذكر، أن اليوم (الإثنين) آخر أيام العزاء بحي الروضة في جدة.
