قدّم أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، العزاء والمواساة لأسرة العردان في وفاة فقيدهم الأمعط بن عبيد بن برجس العردان (رحمه الله)، وذلك خلال الاتصال الهاتفي لأمير المنطقة أمس (الخميس)، مع ابن الفقيد بندر وأقاربه، سائلًا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان.كما بعث نائب أمير المنطقة برقية عزاء ومواساة، داعيًا الله بأن يتغمد الفقيد برحمته ويلهم الجميع الصبر والسلوان.