قرية الشعوب بصامطة تودع المعلمة صالحة سهلي إحدى ضحايا حادثة الداير

ودعت قرية الشعوب التابعة لمركز القفل بمحافظة صامطة بمنطقة جازان المعلمة صالحة بنت عبده سهلي، التي توفيت متأثرة من إصابتها في الحادثة المؤلمة التي وقعت صباح يوم الإثنين بالداير، إذ صلي عليها في مقبرة قرية الشعوب ودفنت في مقبرة القرية، وسط أسى وحزن على رحيلها، بحضور جمع غفير من الأهالي والمواطنين، إذ إن المعلمة صالحة حافظة للقرآن كاملاً وهي مديرة دار عائشة بنت طلحة لتحفيظ القرآن الكريم بالشعوب، وعرف عنها أخلاقها الطيبة وسيرتها العطرة مع كل من عرفها.

من جهة أخرى، نقلت قبائل آل يحيى من بني مالك بالداير التعازي لذوي المتوفيات من المعلمات بمجمع مدارس آل يحيى وآل زيدان، وقال شيخ قبائل آل يحيى حسين سلمان حسين اليحيوي، لـ«عكاظ»: نحمد الله على قضائه وقدره ومؤمنين بذلك، وما حدث فاجعة لنا جميعاً، وقد قدمنا العزاء أنا وقبيلتي وعدد من أفراد القبائل الأخرى لذوي المعلمات وأقاربهن في منازلهم، وهو أقل واجب نقدمه، مؤكداً أنهم حزينون جميعاً على فراق معلمات بناتهم، إذ كنّ من خيرة المعلمات أخلاقاً وتعاملاً ولكن هذا قضاء الله وقدره، سائلاً الله لهن الرحمة والمغفرة وأن يسكنهن فسيح جناته.