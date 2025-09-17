أحد المسارحة تشيّع نورة علامي طوهري من معلمات حادثة الداير

شيعت قرية المحامل بأحد المسارحة بمنطقة جازان عصر اليوم (الأربعاء) المعلمة نورة علامي محمد طوهري، التي انتقلت إلى رحمة الله بعد الحادث الأليم الذي وقع للمعلمات في عقبة القرن بالداير، وسط حضور جمع غفير من أهالي المنطقة والمسؤولين وذويها، وصلي عليها في جامع المحامل ودفنت في مقبرة قرية النافعي. وخيم الأسى والحزن على فراق المعلمة طوهري، وتلقى ذووها العزاء في المسجد والمقبرة داعين الله أن يتقبلها برحمته ويسكنها فسيح جناته. والمعلمة نورة طوهري تخصص أحياء، وهي التي ذهبت ضحية الحادث المؤسف، وتحضر يومياً من محافظة أحد المسارحة إلى محافظة الداير تاركة خلفها 3 بنات وذكريات جميلة وتعرف بأخلاقها الكريمة، كما عرف عنها الإخلاص والاجتهاد والمثابرة، وقد تم تعيينها على النظام المكاني عام 1444هـ معلمة أحياء في المدرسة.وخيم الحزن على مجمع الطالبات بآل يحي وآل زيدان بعد الحادث المؤلم الذي راح ضحيته 5 معلمات وسائقن، حيث تم تحويل الدراسة عن بُعد، وعبرت الطالبات عن حزنهن لرحيل معلماتهن اللاتي عرف عنهن الطيب والأخلاق الحميدة والحرص على طالباتهن في تعليم الدروس والمواظبة على الدوام وقطع المسافات الطويلة من أجل تعليمهن. وقال ولي الأمر جابر جبران اليحيوي إن ابنته تدرس في الصف الخامس ومعلمتها في مادة لغتي شريفة محمد علي آل إبراهيم التي فارقت الحياة نتيجة الحادث المروري، وهي حزينة على أستاذتها النبيلة. وقال محمد جبران اليحيوي: لا ندري كيف نصف شعورنا نحن أولياء الأمور وبناتنا الطالبات، فلاشك أن الحادث أليم والفقد موجع برحيل 5 معلمات، ولاشك أن ذلك سينعكس على طالباتنا في المدرسة وزميلاتهن المعلمات، لكن هذا قضاء الله وقدره، ونسأل الله لهن الرحمة ويجزيهن خير الجزاء على ما قدمن طوال فترة عملهن.