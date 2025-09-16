الرئيس الكازاخستاني يقلّد أمين «العالم الإسلامي» وسام «دوستِك»

‏استقبل رئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، في القصر الرئاسي بالعاصمة «أستانا»، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى.

‏وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المُشترَك، ثم قلّد الرئيس، الأمين العام للرابطة أرفع أوسمة الدولة، وسام «دوستِك»؛ تقديراً من جمهورية كازاخستان لإسهامات العيسى في تعزيز الصداقة بين الشعوب، من خلال جهوده في ترسيخ التعاون بين أتباع الأديان، وتطوير علاقاتها بما يخدم التفاهم والسلام الدِّيني.

وقد ثمّن العيسى، للرئيس هذا المنح الذي يُعد تقديراً منه لجهود رابطة العالم الإسلامي حول العالم انطلاقاً من رسالتها التي تعكس قيم الإسلام ودعوته للتعايش والسلام.