في لفتة إنسانية ومن أجمل صور البر بالوالدين، أهدى الشاب سامي سعد عويلي العزيزي المطيري والده حياة جديدة بتبرعه بكليته له، منهياً بذلك المعاناة التي عاشها طويلاً مع الفشل الكلوي.وقد أُجريت العملية في مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة وتكللت بالنجاح، وسط متابعة طبية دقيقة وإشادة بالكادر الطبي الذي أشرف على الزراعة. وقد أعرب الشاب المطيري عن سعادته الغامرة وهو يرى والده بصحة جيدة، معتبراً ما قام به واجباً عليه لأنه من باب البر بالوالدين اللذين أوصى بهما الدين الحنيف.وقد حظي هذا الموقف النبيل بتقدير واسع من المجتمع، مؤكدين أنه يجسد قمة الوفاء والتراحم الأسري، داعين الله أن يكتب لهما تمام الصحة والعافية، ويجعل هذا العمل في موازين حسناته.