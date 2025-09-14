محافظ الأحساء يكرّم مواطناً تبرع بإحدى كليتيه لأخيه

عمل يستحق التقدير

مواقف فخر واعتزاز

كرّم محافظ الأحساء الأمير سعود بن طلال بن بدر بمكتبه في مقر المحافظة اليوم(الأحد)، المواطن عويضة بن محمد القحطاني؛ تقديرًا لمبادرته الإنسانية النبيلة بتبرعه بإحدى كليتيه لأخيه.وأشاد محافظ الأحساء بهذه المبادرة، مؤكدًا أنها تعكس عمق الترابط الأسري وتجسد القيم الإنسانية الأصيلة التي يتحلّى بها أبناء هذا الوطن المعطاء، لافتًا إلى أن ما قام به المواطن عويضة القحطاني عملٌ يستحق التقدير، ويُشكّل نموذجا يُحتذى في البذل والعطاء.وأشار إلى أن مثل هذه المواقف تُعد مصدر فخر واعتزاز، وتُجسد روح التكاتف والتراحم، داعيًا إلى تعزيز ثقافة التبرع والعمل الإنساني في المجتمع، سائلًا الله تعالى أن يمنّ على المتبرع والمتبرع له بتمام الصحة والعافية.وبين الأمير سعود بن طلال أن هذه المبادرة تأتي في ظل ما توليه القيادة من دعم مستمر لكل ما يُسهم في تعزيز التلاحم المجتمعي، ويعكس ما يتمتع به أبناء الوطن من وعي ومسؤولية ومبادئ راسخة تقوم على الرحمة والتكافل.