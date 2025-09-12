تابعوا عكاظ على
آل حمدي يحتفلون بزواج ياسر
آل حمدي يحتفلون بزواج ياسر1
احتفلت أسرة الحمدي والمتنبك بزواج الشاب ياسر علي يحيى حمدي على كريمة علي عثمان متنبك، وسط حضور عدد من الأهل والأصدقاء.
