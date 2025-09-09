نائب أمير تبوك يستقبل المواطن الحويطي المتنازل عن قاتل شقيقه

استقبل نائب أمير منطقة تبوك الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة اليوم (الثلاثاء)، المواطن حمود بن حماد الحويطي، الذي تنازل عن قاتل شقيقه لوجه الله تعالى.وثمّن نائب أمير منطقة تبوك هذه المبادرة النبيلة، مشيرًا إلى أن ما قام به المواطن حمود الحويطي من تنازل لوجه الله تعالى عمل عظيم وأجره كبير سيناله في الدنيا والآخرة إن شاء الله، قائلاً: «ما قمتم به من تنازل أمر غير مستغرب، فالعفو عند المقدرة، كسبتم به الأجر بالدنيا والآخرة إن شاء الله».من جانبه، أعرب المواطن حمود الحويطي عن شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك ونائبه على اهتمامهم المستمر بأهالي المنطقة، سائلًا المولى القدير أن يتقبل منه هذا العمل ويجعله خالصًا لوجهه الكريم.