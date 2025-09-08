أمير نجران يكرّم 61 خاتماً وخاتمة للقرآن الكريم خلال العام الماضي
تابعوا عكاظ على
Google News Account
كرم أمير نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، بمقر الإمارة، اليوم (الإثنين)، 61 خاتماً وخاتمة للقرآن الكريم بمنطقة نجران، خلال العام الهجري الماضي 1446هـ.

وأكد أمير نجران عناية واهتمام القيادة بالقرآن الكريم وتعليمه؛ لأثره في تزكية النفوس وبناء المجتمع الصالح، مشيراً إلى أن هذه البلاد المباركة قامت على أسس الشريعة الإسلامية، متخذة القرآن الكريم دستوراً لها، ومنهجاً في الحياة.

وهنأ الحافظين والحافظات لكتاب الله، وأسرهم، سائلاً الله تعالى أن يبارك جهودهم، وأن يرحم الحافظ لكتاب الله المتوفى العاجب بن محمد من السودان الشقيقة، الذي تم تكريمه اليوم بين زملائه في لفتة إنسانية غير مستغربة من أبناء الشعب السعودي، وأن يجعل القرآن شفيعاً له.
أخبار ذات صلة
 
عسيري يتعرّض لوعكه صحيّة
عسيري يتعرّض لوعكه صحيّة
العويد.. مديراً للأنظمة واللوائح الوظيفية
العويد.. مديراً للأنظمة واللوائح الوظيفية