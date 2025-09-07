أعلن نجل الإعلامي الأردني الشهير فخري العكور، وفاة والده بعد صراع طويل مع المرض، تاركا خلفه العديد من الأعمال المميزة التي سيظل الجمهور يتذكرها في قلوب محبيه.

وكتب نجل الراحل، منشورا، عبر حسابه الشخصي على منصة «فيسبوك»، وقال: «انتقل إلى رحمة الله تعالى والدي الإعلامي الحاج فخري احمد حسن عكور أبو محمد».

تفاصيل الجنازة والعزاء

وكشف نجله تفاصيل الجنازة، إذ من المقرر تشييع الجثمان اليوم (الأحد) بعد صلاة العصر من مسجد الصريح الكبير إلى مقبرة الصريح.

وتستقبل أسرة الراحل العزاء اليوم في منطقة مضافة العكور من الساعة 4 عصراً إلى الساعه 10 مساء، بينما تقبل تعازي النساء في منزل الراحل.

معلومات عن الراحل

ويُعد الإعلامي فخري العكور، واحداً من الأسماء البارزة في المحال الإعلام الأردني، وساهم في تأسيس وبناء مسيرة الإذاعة والتلفزيون الأردني، إذ ترك بصمة واضحة في تطوير المحتوى الإعلامي الوطني، وكان قدوةً لجيل من الإعلاميين الذين سلكوا طريقه وساروا على نهجه.