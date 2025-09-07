أسرة البديري تحتفل بزفاف ناصر

احتفلت أسرة البديري بزفاف الدكتور ناصر بن خلف البديري، في إحدى قاعات الاحتفالات بالرياض، وسط حضور عدد من المسؤولين والأعيان ولفيف من الأقارب والأصدقاء الذين قدموا التهاني والتبريكات للعروسين.وتخلل الحفل فقرات تراثية وفنية مميزة، شملت العرضة والفقرات الغنائية.وعبّر الدكتور ناصر عن امتنانه لكل من شاركه فرحة العمر، سائلاً الله أن يديم الأفراح على الجميع.