زواج ابنة الفنان الراحل طلال مداح في القاهرة

وسط أجواء عائلية وبحضور لفيف من الأصدقاء والأقارب، احتفلت أسرة الفنان الراحل طلال مداح بعقد قران ابنته دينا على نور عبدالعزيز، وذلك في العاصمة المصرية القاهرة.

ويأتي هذا الاحتفال بعد نحو عام من زواج شقيقتها نغم، حيث تُعدان أواخر العنقود من بنات الفنان الراحل الذي ترك إرثًا فنيًا خالدًا في وجدان محبيه.

وتحمل دينا طلال مداح درجة الماجستير من إحدى الجامعات الأمريكية، كما عُرفت باهتماماتها الثقافية واللغوية، لاسيما في اللغة اليابانية، وقد سبق أن شاركت في فعاليات موسم جدة بصفة عكست شغفها بالمعرفة والانفتاح الثقافي.

وقد جاء عقد قرانها كمناسبة عائلية مميزة أكدت استمرار حضور الراحل في ذاكرة أسرته ومحبيه.