تكريم يحيى عكور أحد روّاد التعليم بجازان

كٌرّم يحيى بن أحمد عكور، أحد رواد التعليم في منطقة جازان بمناسبة تقاعده بعد مسيرة تربوية استثنائية امتدت لعقود، أسهم خلالها في تنوير عقول الأجيال، وإثراء القطاع التربوي بإسهاماته المتميزة، وترسيخ القيم الوطنية والأخلاقية في نفوس الطلاب والمجتمع، مما جعله رمزًا تربويًا يُحتذى به.

وشهد حفل التكريم حضورًا واسعًا ضمّ وجهاء قبائل منطقة جازان، ومسؤولين من الإدارة العامة للتعليم والقطاعات الحكومية، إلى جانب نخبة من منسوبي التعليم من معلمين وإداريين ومشرفين تربويين، وأعيان المجتمع المحلي، وأفراد أسرة المحتفى به، وجمعًا كبيرًا من أبناء القبيلة وأصدقاء المحتفى به من مختلف شرائح المجتمع.

ويعكس هذا الحضور النوعي التكاتف المجتمعي والوفاء والمكانة الرفيعة التي يحظى بها المحتفى به كشخصية تربوية ومجتمعية أثرت في مسيرة التعليم بالمنطقة.