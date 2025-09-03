سفارة خادم الحرمين الشريفين في عمان تحتفي برئيس الغرف السعودية

نظم القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية محمد بن حسن مونس حفل عشاء على شرف رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية حسن بن معجب الحويزي والوفد المرافق له، بحضور رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال الأردنيين.كما سيشارك الوفد السعودي، اليوم (الأربعاء)، في ملتقى الأعمال الأردني السعودي الذي تنظمه غرفة تجارة الأردن بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية السعودية بمشاركة واسعة من مختلف القطاعات الاقتصادية.